बंगाल उपचुनाव को लेकर BJP की तैयारी तेज, नंदीग्राम-रेजीनगर की कमान ज्योतिर्मय महतो और गौरी शंकर घोष को सौंपी

Nandigram Bypoll: पश्चिम बंगाल की हाई-प्रोफाइल नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए अपनी संगठन रणनीति को मजबूत करते हुए चुनावी प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज्य बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने पार्टी सांसद व प्रदेश महासचिव ज्योतिर्मय सिंह महतो को नंदीग्राम सीट का प्रभारी बनाया है। वहीं, राज्य मंत्री गौरी शंकर घोष को रेजीनगर विधानसभा क्षेत्र में संगठन और चुनाव प्रबंधन की कमान सौंपी गई है। दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान होगा और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी।