Happy Birthday Narendra Modi: पीएम नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने जन्मदिन की दी शुभकामनाएं, जानें खरगे समेत नेताओं ने क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा कि पीएम मोदी ने इस देश में गरीबी से लड़ने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। करीब एक अरब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की किसी न किसी योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आज पूरी दुनिया भारत की चमक और उसके प्रभाव को देख सकती है। भारत 7.8 प्रतिशत की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम गुरु महाराज से उनके लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगते हैं।