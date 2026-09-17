द्वारका एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा; DU छात्र की तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचला, 2 की मौत

Dwarka Expressway Accident: गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसा गुरुग्राम के सेक्टर-110 के पास श्रीराम चौक पर करीब रात 2:30 बजे हुआ। हादसे के वक्त मजदूर डिवाइडर पर लोहे की ग्रिल लगाने का काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, चारों मजदूर गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) के लिए काम कर रहे थे। रात के समय सड़क पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने काम कर रहे मजदूरों को टक्कर मार दी।