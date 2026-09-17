द्वारका एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा; DU छात्र की तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचला, 2 की मौत

Dwarka Expressway Accident (फोटो-वीडियो का स्क्रीनशॉट ANI)
Dwarka Expressway Accident: गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसा गुरुग्राम के सेक्टर-110 के पास श्रीराम चौक पर करीब रात 2:30 बजे हुआ। हादसे के वक्त मजदूर डिवाइडर पर लोहे की ग्रिल लगाने का काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, चारों मजदूर गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) के लिए काम कर रहे थे। रात के समय सड़क पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने काम कर रहे मजदूरों को टक्कर मार दी।
पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बिजेंद्र कुमार और पप्पू के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे।
गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने बताया कि कार वेदांत खन्ना चला रहा था। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का छात्र है और सेक्टर-110 का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय वह दिल्ली से लौट रहा था। दुर्घटना में वेदांत भी घायल हुआ है और उसका उपचार चल रहा है।
पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा किस तरह हुआ। दुर्घटना की पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने बताया कि मजदूरों के परिजन लिखित शिकायत देते हैं, उसके बाद वेदांत खन्ना के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
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