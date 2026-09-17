17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

द्वारका एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा; DU छात्र की तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचला, 2 की मौत

Dwarka Expressway Accident:गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर पर फेंसिंग लगाने वाले चार मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। पुलिस CCTV फुटेज खंगालकर हादसे की जांच कर रही है।
less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

kamlesh sharma

Sep 17, 2026

Dwarka Expressway Accident

Dwarka Expressway Accident (फोटो-वीडियो का स्क्रीनशॉट ANI)

Dwarka Expressway Accident: गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेसवे पर गुरुवार तड़के तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से दो मजदूरों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसा गुरुग्राम के सेक्टर-110 के पास श्रीराम चौक पर करीब रात 2:30 बजे हुआ। हादसे के वक्त मजदूर डिवाइडर पर लोहे की ग्रिल लगाने का काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, चारों मजदूर गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) के लिए काम कर रहे थे। रात के समय सड़क पर वाहनों की आवाजाही बेहद कम थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने काम कर रहे मजदूरों को टक्कर मार दी।

दो मजदूरों ने अस्पताल में तोड़ा दम

पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। पुलिस ने सभी घायलों को सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बिजेंद्र कुमार और पप्पू के रूप में हुई है। दोनों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे।

दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र चला रहा था कार

गुरुग्राम पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी संदीप तुरान ने बताया कि कार वेदांत खन्ना चला रहा था। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का छात्र है और सेक्टर-110 का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय वह दिल्ली से लौट रहा था। दुर्घटना में वेदांत भी घायल हुआ है और उसका उपचार चल रहा है।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस का कहना है कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा किस तरह हुआ। दुर्घटना की पूरी घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने बताया कि मजदूरों के परिजन लिखित शिकायत देते हैं, उसके बाद वेदांत खन्ना के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2026 10:56 am

Published on:

17 Sept 2026 10:26 am

Hindi News / National News / द्वारका एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा; DU छात्र की तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचला, 2 की मौत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘ब्रांड मोदी’ को कौन से फैक्टर कमजोर कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए PM मोदी व BJP क्या कर रही है?

Modi Popularity
राष्ट्रीय

Happy Birthday Narendra Modi: पीएम नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने जन्मदिन की दी शुभकामनाएं, जानें खरगे समेत नेताओं ने क्या कहा

Rahul Gandhi Modi Birthday
राष्ट्रीय

India Russia sanctions Bill: अमेरिकी 100 प्रतिशत टैरिफ बिल पर भारत का जवाब, ‘ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों से समझौता नहीं’

modi and trump
राष्ट्रीय

PM Modi Zero Tolerance: आतंकवाद पर अब सिर्फ बयान नहीं, सीधा जवाब! अमित शाह ने PM मोदी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को सराहा

PM Modi Zero Tolerance
राष्ट्रीय

बंगाल उपचुनाव को लेकर BJP की तैयारी तेज, नंदीग्राम-रेजीनगर की कमान ज्योतिर्मय महतो और गौरी शंकर घोष को सौंपी

Jyotirmay Mahato, Gouri Shankar Ghosh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.