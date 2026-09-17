17 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

India Russia sanctions Bill: अमेरिकी 100 प्रतिशत टैरिफ बिल पर भारत का जवाब, ‘ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों से समझौता नहीं’

India Russia sanctions bill: रूस-ईरान प्रतिबंध बिल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पारित होने के बाद भारत ने कहा कि वह 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा।
less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

kamlesh sharma

Sep 17, 2026

modi and trump

India Russia sanctions bill (Photo IANS)

India Russia sanctions Bill: नई दिल्ली। अमेरिकी संसद में रूस-ईरान प्रतिबंध विधेयक पारित होने और भारत पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की धमकियों के बीच भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट कर दिया है कि देश की 140 करोड़ आबादी की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और इसके लिए बाजार की स्थितियों के अनुसार जहां से सही लगेगा, वहां से तेल व ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति जारी रखी जाएगी। विदेश मंत्रालय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत इस पूरे मामले और अमरीकी संसद के रुख पर लगातार नजर बनाए हुए है।

अमरीका को पहले ही जता दी थी चिंता

मंत्रालय के अनुसार, हाल के महीनों में अमरीकी प्रतिनिधियों और उच्च स्तर पर हुई बैठकों के दौरान इस मुद्दे को स्पष्ट रूप से उठाया जा चुका है। भारत ने अमरीका को साफ बता दिया था कि इस प्रकार के प्रतिबंधों का असर न केवल दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा, बल्कि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

व्यापार और आर्थिक हितों की होगी रक्षा

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारतीय पक्ष ने अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया है। सरकार देश के प्रमुख व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इस नए अमरीकी कानून से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का मजबूती से सामना किया जा सके।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Sept 2026 10:53 am

Published on:

17 Sept 2026 10:44 am

Hindi News / National News / India Russia sanctions Bill: अमेरिकी 100 प्रतिशत टैरिफ बिल पर भारत का जवाब, ‘ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों से समझौता नहीं’

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘ब्रांड मोदी’ को कौन से फैक्टर कमजोर कर रहे हैं और इससे निपटने के लिए PM मोदी व BJP क्या कर रही है?

Modi Popularity
राष्ट्रीय

Happy Birthday Narendra Modi: पीएम नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने जन्मदिन की दी शुभकामनाएं, जानें खरगे समेत नेताओं ने क्या कहा

Rahul Gandhi Modi Birthday
राष्ट्रीय

PM Modi Zero Tolerance: आतंकवाद पर अब सिर्फ बयान नहीं, सीधा जवाब! अमित शाह ने PM मोदी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को सराहा

PM Modi Zero Tolerance
राष्ट्रीय

द्वारका एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा; DU छात्र की तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचला, 2 की मौत

Dwarka Expressway Accident
राष्ट्रीय

बंगाल उपचुनाव को लेकर BJP की तैयारी तेज, नंदीग्राम-रेजीनगर की कमान ज्योतिर्मय महतो और गौरी शंकर घोष को सौंपी

Jyotirmay Mahato, Gouri Shankar Ghosh
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.