Bengal TMC Politics: 65 बनाम 10 का खेल! टीएमसी की अंदरूनी जंग में अब दांव पर विधायकों की सदस्यता

दल-बदल कानून के तहत किसी विधायक के खिलाफ अयोग्यता की याचिका आने पर संबंधित सदन के स्पीकर मामले पर निर्णय लेते हैं। स्पीकर संबंधित सदस्य को नोटिस देकर उसका पक्ष और जवाब सुनते हैं तथा यह तय करते हैं कि उसके खिलाफ दल-बदल कानून के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं। यदि स्पीकर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सदस्य ने कानून का उल्लंघन किया है, तो वे उसे सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर सकते हैं। हालांकि, स्पीकर का फैसला अंतिम नहीं होता और इसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि स्पीकर के ऐसे फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।