विधायक की भतीजी पर बिना ड्यूटी 70 हजार रुपये वेतन लेने का आरोप, नम्मा क्लिनिक मामले में जांच

Karnataka Doctor Controversy: कर्नाटक के बागलकोट जिले में बिना काम किए वेतन लेने का मामला सामने आया है। मामला नम्मा क्लिनिक में तैनात मेडिकल ऑफिसर डॉ. अंकिता यरगल से जुड़ा हुआ है। अंकिता यरगल विधायक उमेश मेटी की भतीजी बताई जा रही है। मेडिकल ऑफिसर पर आरोप है कि वह नौकरी के साथ पढ़ाई भी कर रही थी। इसके अलावा उसे हर महीने 70 हजार रुपये का वेतन भी मिल रहा था। फिलहाल इन आरोपों की जांच की जा रही है।