ममता बनर्जी के करीबी सांसद ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक दिन पहले ही दे दी जन्मदिन की बधाई, प्रधानमंत्री को बताया ‘दोस्त’

यह पहली बार नहीं है जब शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सार्वजनिक तौर पर सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया है। जून 2026 में भी उन्होंने पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर बधाई देते हुए उन्हें समाज और राष्ट्र का 'दोस्त और गाइड' बताया था। इस पोस्ट के बाद उनके टीएमसी छोड़ने और पार्टी के बागी गुट में जाने की अटकलें तेज हुई थीं। हालांकि, इसके तुरंत बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने इन अटकलों को खारिज किया था। उन्होंने साफ कहा था कि वह ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि मुश्किल समय में ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी रही थीं और अब उनके मुश्किल समय में वह उनका साथ नहीं छोड़ सकते।