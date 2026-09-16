तमिलनाडु उपचुनाव: सीएम विजय की बढ़ी टेंशन? वामपंथी दलों ने घोषित किए उम्मीदवार, दोनों सीटों पर पांचकोणीय मुकाबला

धारापुरम सीट पर टीवीके की ओर से सत्यभामा, डीएमके की ओर से सुगन्या, एआइएडीएमके की ओर से भानुमति, नाम तमिलर कच्ची की ओर से कार्तिका और भाकपा की ओर से लक्ष्मणन चुनाव मैदान में हैं। इसी तरह मदुरांतकम में भी पांच प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही दोनों विधानसभा क्षेत्रों में पांचकोणीय मुकाबला तय हो गया है और चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं।