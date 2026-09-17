स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत के बाद आया कथित ‘धमकी’ वाला वीडियो, महुआ मोइत्रा बोलीं- फिर अपने शिकार पर लौट आया

दिल्ली की एक अदालत ने 15 सितंबर को ही 21 वर्षीय स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर की अदालत ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर यह राहत दी। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट और एससी/एसटी एक्ट से जुड़ा है। पुलिस ने इसी महीने की शुरुआत में बुलंदशहर से उसे हिरासत में लिया था।