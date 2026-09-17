स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत के बाद आया कथित ‘धमकी’ वाला वीडियो, महुआ मोइत्रा बोलीं- फिर अपने शिकार पर लौट आया

Swatantra Bhardwaj and Mahua Moitra (फोटो सोर्स: IANS/ANI)
नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने जंतर-मंतर पर कथित मारपीट मामले में आरोपी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को जमानत मिलने पर कड़ा ऐतराज जताया है। स्वतंत्र का कथित 'धमकी' वाला एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद महुआ ने न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आरोपी रिहा होते ही फिर से अपने 'शिकार' पर निकल पड़ा है।
टीएमसी सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर 'Gen-Z of India' द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा कि भारत में न्यायपालिका आज हमारे संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा बनती जा रही है। मैं इसे बेबाक कह रही हूं। सत्यमेव जयते। हालांकि, पत्रिका इस वीडियो की प्रामाणिकता और इसके हालिया होने की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है।
सामने आए वीडियो में स्वतंत्र भारद्वाज आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद को चेतावनी देता नजर आ रहा है। आरोपी ने कहा कि चंद्रशेखर ने उसके भाइयों को पीटने के लिए लोग भेजे थे। वीडियो में वह कहता दिख रहा है कि तुम्हारा जो बाप है, चंद्रशेखर आजाद रावण, उसको जाकर मैसेज पहुंचा देना… उनका जो अटैक हुआ है, उसका बदला लेने के लिए एक ब्राह्मण शेर है, उसका नाम है स्वतंत्र भारद्वाज। आके टकरा लेना।
दिल्ली की एक अदालत ने 15 सितंबर को ही 21 वर्षीय स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालर की अदालत ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर यह राहत दी। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान सीजेपी कार्यकर्ता के पिता के साथ कथित मारपीट और एससी/एसटी एक्ट से जुड़ा है। पुलिस ने इसी महीने की शुरुआत में बुलंदशहर से उसे हिरासत में लिया था।
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