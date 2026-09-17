क्या कांग्रेस में शामिल होंगे रोहित पवार? महाराष्ट्र की सियासत में अटकलें तेज, राहुल गांधी की तारीफ के बाद बढ़ी चर्चा

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी (एसपी) के विधायक रोहित पवार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल, अटकलें लगाई जा रही है कि रोहित पवार कांग्रेस में शामिल हो सकते है। हालांकि अब उन्होंने खुद इस पर जवाब दिया है। एनसीपी (एसपी) विधायक ने कांग्रेस में जाने की संभावना को सीधे तौर पर स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी और कांग्रेस कानूनी रूप से अलग जरूर हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा एक जैसी है और वे साथ मिलकर काम कर रहे हैं।