Tata Sons: एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के इरादे पर लगा ब्रेक, टाटा संस बोर्ड ने 5 साल के नए कार्यकाल का दिया ऑफर



एन चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को ही टाटा संस के बोर्ड को जानकारी दे दी थी कि 20 फरवरी 2027 को मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह इस पद पर आगे बने रहने के इच्छुक नहीं हैं। यह निर्णय उनके भविष्य को लेकर महीनों से जारी अनिश्चितता के बाद सामने आया था। इससे पहले फरवरी 2026 में हुई बोर्ड बैठक के दौरान उन्हें अगले पांच साल का सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी थी। इसके बाद चंद्रशेखरन ने इस पर फैसला टाल दिया था, लेकिन अगस्त तक छह महीने बीत जाने के बावजूद कोई आम सहमति न बनने पर उन्होंने पद छोड़ने की बात कही। उनके इस कदम के बाद समूह में नए प्रमुख की तलाश की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने चंद्रशेखरन के उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए एक चयन समिति गठित करने की पहल भी कर दी थी।