Manipur Relief Camps: सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राहत शिविरों में हुई मौत पर जताई हैरानी, मुख्य सचिव से मांगी विस्तृत रिपोर्ट

कोर्ट के आदेश में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक, आठ जिलों के राहत शिविरों में कुल 640 मौतें दर्ज हुई हैं। इनको लेकर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे इसके बावजूद इनमें केवल 20 मामलों में पोस्टमार्टम कराया गया। कोर्ट ने पूछा कि सिर्फ 20 पोस्टमार्टम क्यों हुए और कई मामलों में केवल 20 हजार से 30 हजार रुपये का मुआवजा क्यों दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। उसे सभी संदिग्ध मौतों में FIR दर्ज कराने और मौत के कारणों की उचित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।