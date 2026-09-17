अन्नपूर्णा दिवस पर PM मोदी का बयान, बोले- बंगाल की महिलाओं ने बदलाव में निभाई सबसे अहम भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)
PM Modi Annapurna Diwas Bengal: पश्चिम बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए महिलाओं को महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना की लाभार्थी सभी माताओं और बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इस वर्ष 4 मई को बंगाल की जनता ने बदलाव और परिवर्तन का एक नया रास्ता चुना। मैं जानता हूं कि बंगाल की माताओं और बहनों ने इस बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है और कई चीजों के लिए लंबे समय तक इंतजार किया है। हमारी नई सरकार की पहली प्राथमिकता बंगाल की महिलाओं का जीवन आसान बनाना और उनकी ‘ईज ऑफ लिविंग’ यानी जीवनयापन को सुगम बनाना था। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत भी इसी सोच के साथ की गई।
उन्होंने कहा कि सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद इस योजना पर काम शुरू कर दिया गया और आज बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खातों में सीधे धनराशि हस्तांतरित की जा रही है। इसमें न कोई कट-मनी है और न कोई बिचौलिया।
मोदी ने कहा कि हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि अन्नपूर्णा योजना के लाभ से एक भी पात्र महिला वंचित न रहे। इस दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अन्नापूर्णा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने आगे कहा कि बंगाल के लोगों की एक बड़ी शिकायत रही है कि पिछले 12 वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ उन्हें समय पर नहीं मिल पाया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब परिवारों को उठाना पड़ा।
उन्होंने कहा कि अब भाजपा सरकार के तहत इन रुकी हुई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक गरीब परिवारों की पहचान पक्के मकान देने के लिए की गई है।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना को भी बंगाल में लागू किया गया है। बंगाल में जो भी योजनाएं लंबित थीं और जो परियोजनाएं रुकी हुई थीं, उन्हें अब नई गति मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में भाजपा को बंगाल की महिलाओं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है।
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