अन्नपूर्णा दिवस पर PM मोदी का बयान, बोले- बंगाल की महिलाओं ने बदलाव में निभाई सबसे अहम भूमिका

PM Modi Annapurna Diwas Bengal: पश्चिम बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के लिए महिलाओं को महत्वपूर्ण बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना की लाभार्थी सभी माताओं और बहनों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इस वर्ष 4 मई को बंगाल की जनता ने बदलाव और परिवर्तन का एक नया रास्ता चुना। मैं जानता हूं कि बंगाल की माताओं और बहनों ने इस बदलाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।