‘भगवान लंबी उम्र दे, पर बुनियादी मुद्दों पर तो बोलिए’, पीएम मोदी के जन्मदिन पर इमरान मसूद का तंज

जन्मदिन के जश्न के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयोजनों के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी द्वारा पीएम मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने के जश्न में सरकारी मशीनरी और जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।

बघेल ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में 1.5 करोड़ से अधिक दीये जलाने की तैयारी की गई है, जिसमें अकेले रायपुर शहर और जिले में लाखों दीये जलाए जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि इन दीयों, तेल और बत्तियों का खर्च किस सरकारी बजट से निकाला जा रहा है। इस व्यक्तिगत और पार्टी आधारित आयोजन में सरकारी विभागों, सचिवों और कलेक्टरों को क्यों झोंका जा रहा है? पूर्व सीएम ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के पैसों की इस फिजूलखर्ची का पूरा हिसाब देना होगा।