पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म कराने की कवायद, क्या सचिन पायलट बन रहे हैं संकटमोचक?

Sachin Pilot Punjab Congress : नई दिल्ली। पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से जारी अंदरूनी खींचतान के बीच चंडीगढ़ से पार्टी के लिए एकजुटता की तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से पंजाब का नया प्रभारी बनाए जाने के बाद सचिन पायलट सक्रिय नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में मंगलवार को गुलजार सिंह की मौत के मामले में पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल सिंह चीमा के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत पार्टी के प्रमुख नेताओं को एक ही मंच पायलट के साथ नजर आए।