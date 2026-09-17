खूंखार क्राइम के चलते सरकार ने रखा था 2.20 करोड़ का इनाम, टॉप माओवादी ने बंगाल में किया सरेंडर

असीम मंडल का नाम झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हुए कई बड़े नक्सली हमलों और मुठभेड़ों से जुड़ा रहा है। मार्च 2026 में चाईबासा के मारंगपोंगा में हुई मुठभेड़ में 209 कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट समेत दो जवान घायल हुए थे। इससे पहले अप्रैल 2025 में जराइकेला के राधापोरा में हुई मुठभेड़ में झारखंड जगुआर का एक जवान शहीद हुआ था। जनवरी 2023 में टोंटो के तुंबाहाका जंगलों में आईईडी ब्लास्ट और फायरिंग में कोबरा बटालियन के 9 जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। मई 2020 में कराइकेला के जोनवा इलाके में सुरक्षा बलों की टीम पर हुए अचानक हमले में एक जवान शहीद हुआ था, जबकि जुलाई 2018 में पूर्वी सिंहभूम की झाटी पहाड़ी पर हुई मुठभेड़ में भी सुरक्षा बल के एक जवान की जान चली गई थी।