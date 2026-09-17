सेमीकॉन इंडिया 2026: PM मोदी बोले- भारत की चिप अब ग्लोबल मार्केट में, दुनिया का भरोसा बढ़ा

Semicon India 2026 : नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सेमीकॉन इंडिया 2026 के पांचवें संस्करण का उद्घाटन किया। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत के तेजी से बढ़ते सेमीकंडक्टर सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में बनी चिप अब देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के ग्राहकों तक पहुंच रही है। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। संयोग से आज ही सेमीकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ भारत की सदियों पुरानी निर्माण परंपरा है और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन। यही आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की प्रेरणा है।