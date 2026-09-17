UPI India: भारत के UPI मॉडल से अमेरिका क्या सीख सकता है? FedNow के लिए सामने आए 5 बड़े सबक

UPI vs FedNow: भारत का UPI सिर्फ पैसे भेजने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि उसने बैंक, मोबाइल ऐप, दुकानदार और ग्राहक को एक ही डिजिटल ढांचे में जोड़ने का मॉडल खड़ा किया है। यही वजह है कि अमेरिका की रियल टाइम पेमेंट व्यवस्था FedNow के संदर्भ में भारत का अनुभव चर्चा में आया। खास बात यह है कि UPI की सफलता केवल तेज भुगतान से नहीं बनी, बल्कि आसान डिजाइन, आपसी कनेक्टिविटी, कम लागत और व्यापक भागीदारी ने इसे बड़े पैमाने पर उपयोगी बनाया।