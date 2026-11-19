मनोज कुमार वशिष्ठ राजस्थान पत्रिका में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर (Deputy News Editor) कार्यरत हैं। वे राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त (Government of Rajasthan Accredited) वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का वृहद अनुभव रखते हैं। दो दशकों से अधिक की इस पत्रकारीय यात्रा में उन्होंने अपनी निष्पक्ष, सटीक और तथ्यपरक लेखनी के दम पर मीडिया जगत और पाठकों के बीच एक विश्वसनीय पहचान बनाई है। मूल रूप से राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अलवर के निवासी मनोज कुमार वशिष्ठ वर्तमान में patrika.com की ब्रेकिंग न्यूज़ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे बहुमुखी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के धनी हैं। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ़ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है, जिसके बाद मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स (HR) में एम.बी.ए. (MBA) किया। भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन विद्याओं में रुचि के चलते उन्होंने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से एस्ट्रोलॉजी और कुंडली विज्ञान में विशेष डिप्लोमा भी हासिल किया है। पत्रकारिता के धरातल पर मनोज कुमार को पूर्वोत्तर भारत (North East India) की राजनीति, सामाजिक ताने-बाने और रणनीतिक घटनाक्रमों को कवर करने का 5 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। राजनीति और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ-साथ उनकी गहरी रुचि स्वास्थ्य (Health), जीवनशैली (Lifestyle), धर्म और ज्योतिष विषयों में है। वे इन क्लिष्ट विषयों पर पाठकों तक सरल, रोचक और प्रामाणिक जानकारी पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डिजिटल युग के आधुनिक वर्कफ़्लो को अपनाते हुए वे रिपोर्टिंग समरी, डॉक्यूमेंटेशन, न्यूज़ प्लानिंग और वर्कफ़्लो ऑप्टिमाइजेशन के लिए AI-असिस्टेड टूल्स (GPT और Google AI प्लेटफॉर्म्स) का दक्षतापूर्वक उपयोग करते हैं। वे HIPAA अनुपालन, बिजनेस कंप्यूटर एप्लीकेशन और मल्टीमीडिया स्पेशलाइजेशन में भी प्रमाणित हैं। उनसे manojvashisth@in.patrika.com पर ईमेल के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर @manojvashisth21 के जरिए संपर्क किया जा सकता है।