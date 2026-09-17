BRICS Summit: समिट के बाद कई विश्व नेताओं के बीमार पड़ने की खबरें फर्जी, विदेश मंत्रालय ने किया अलर्ट

MEA Fact Check BRICS: दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स समिट के बाद कई विश्व नेताओं के बीमार पड़ने का दावा करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्रालय ने इस दावों को फर्जी बताया है। साथ ही लोगों को ऐसी भ्रामिक और दुर्भावनापूर्ण पोस्ट से सावधान रहने की सलाह दी है।