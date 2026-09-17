मोहाली में लॉरेंस गैंग पर पुलिस का बड़ा शिकंजा, घरों पर फायरिंग कर 5 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 4 गुर्गे गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अकाशदीप सिंह (23), प्रवीण कुमार उर्फ कालू (23), जस्मनदीप सिंह (20) और दुशंत शर्मा उर्फ सम्मी (27) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार जस्मनदीप सिंह वारदात से पहले रेकी करता था, जबकि दुशंत शर्मा हथियारों को संभालने का काम करता था। अकाशदीप सिंह, प्रवीण कुमार और उनका साथी सिमरदीप सिंह उर्फ जशन फायरिंग करने वालों में शामिल थे। पुलिस के अनुसार सिमरदीप सिंह की गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान उनसे अन्य वारदातों, गैंग से जुड़े लोगों और अवैध हथियारों के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।