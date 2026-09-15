दिशा सालियान केस : संजय निरुपम का हमला, बोले- CBI जांच से ही सामने आएगा सच, क्या थी आदित्य ठाकरे की भूमिका?

उनके अनुसार उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुंबई पुलिस पर मामले की जांच को दबाने का आरोप लगा था। दिशा सालियान के पिता ने मामले की जांच की मांग मुंबई हाईकोर्ट के सामने रखी थी। अदालत के आदेश के बाद सीबीआई को जांच की जिम्मेदारी मिली। निरुपम ने कहा कि अब सीबीआई की जांच से यह सामने आएगा कि मामले में किन लोगों की क्या भूमिका थी। उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम लेते हुए कहा कि जांच के दौरान यह भी स्पष्ट होगा कि उनकी कोई भूमिका थी या नहीं। निरुपम ने मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों पर भी गंभीर टिप्पणियां कीं और उनके कथित आपराधिक या विवादित अतीत का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई मामले की निष्पक्ष और प्रभावी जांच करेगी। जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी।