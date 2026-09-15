Rain Alert: महाराष्ट्र में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम? मुंबई समेत इन जिलों में आंधी-बारिश का अनुमान

मराठवाड़ा में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जालना में 24 घंटे तक हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और 16 सितंबर को हल्की बारिश का अनुमान है, जबकि 17 से 19 सितंबर तक मौसम शुष्क रह सकता है। परभणी, हिंगोली और लातूर में अगले पांच दिनों के लिए कोई बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। नांदेड में आज हल्की बारिश के बाद अगले चार दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। धाराशिव में गुरुवार सुबह तक बूंदाबांदी तथा इसके बाद मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।