सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को लगाई फटकार, 2 करोड़ तुरंत जमा कराने का दिया आदेश

राजपाल यादव हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडी कलाकारों में शामिल हैं। उन्होंने फिल्मों में छोटे और सहायक किरदारों से शुरुआत कर अपनी अलग पहचान बनाई। 'प्यार तूने क्या किया', 'हंगामा', 'फिर हेरा फेरी', 'भूल भुलैया', 'ढोल' और 'चुप चुप के' जैसी फिल्मों में उनके कॉमिक किरदार दर्शकों के बीच काफी पसंद किए गए। अपनी खास संवाद अदायगी और कॉमेडी टाइमिंग के कारण उन्होंने बॉलीवुड में अलग जगह बनाई है। अब चेक बाउंस से जुड़े इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।