Disha Salian Case: 8 जून 2020 को क्या हुआ था? क्यों CBI अब कर रही जांच, जानें पूरा मामला

Disha Salian Death Case: बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ काम कर चुकीं दिशा सालियान की मौत का मामला करीब छह साल बाद एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद अब इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI कर रही है। अदालत ने पिछली जांच में कई ऐसे पहलुओं पर सवाल उठाए, जिनके चलते मामले की दोबारा पड़ताल की जरूरत महसूस हुई। CBI ने अब FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए जानते हैं कि जून 2020 में क्या हुआ था और इतने साल बाद यह मामला फिर जांच के दायरे में क्यों आया।