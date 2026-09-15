‘घमंड में चूर रहते हैं’, गणपति के दर्शन करने पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा की हरकत देख भड़क गए लोग, वीडियो हुआ वायरल

फिल्म की कहानी को लेकर मेकर्स ने पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और इसी सिलसिले में सिद्धार्थ और एकता कपूर ने लालबागचा राजा के दर्शन किए। फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इससे पहले फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आए थे, जबकि तमन्ना भाटिया को हाल ही में प्राइम वीडियो के शो 'डू यू वांट अ पार्टनर' में देखा गया था।