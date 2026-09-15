‘घमंड में चूर रहते हैं’, गणपति के दर्शन करने पहुंचे सिद्धार्थ मल्होत्रा की हरकत देख भड़क गए लोग, वीडियो हुआ वायरल

सिद्धार्थ मल्होत्रा (फोटो सोर्स- Instagram/filmygyan)
Sidharth Malhotra Trolled:सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच गणपति उत्सव के दौरान मुंबई के लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे अभिनेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सिद्धार्थ के साथ ऐसी स्थिति नजर आती है, जिसे देखने के बाद कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है।
दरअसल, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा निर्माता एकता कपूर के साथ मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा के पंडाल पहुंचे थे। दोनों ने भगवान गणेश के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान सिद्धार्थ नंगे पैर पंडाल में पहुंचे। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में अभिनेता को गणपति बप्पा के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करते हुए देखा जा सकता है।
सिद्धार्थ ने इस दौरान क्रीम और लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ था, जबकि एकता कपूर लाल रंग के सलवार सूट में नजर आईं। दोनों की पंडाल तक पहुंचने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए।
वायरल हो रहे एक वीडियो में दर्शन के दौरान एक व्यक्ति सिद्धार्थ की तरफ हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करता दिखाई देता है। हालांकि, सिद्धार्थ उस व्यक्ति से हाथ मिलाने के बजाय अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
वीडियो का यही हिस्सा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने इसे अभिनेता का सामान्य तरीका माना, जबकि कई यूजर्स ने इसे उनके कथित एटीट्यूड से जोड़कर आलोचना शुरू कर दी। हालांकि, सिर्फ इस वीडियो के आधार पर सिद्धार्थ के इरादे या उनके व्यवहार को लेकर कोई निश्चित निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।
वीडियो सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं भी तेजी से आने लगीं। कुछ यूजर्स ने सिद्धार्थ के व्यवहार को घमंड से जोड़ते हुए लिखा कि कलाकारों को अपने प्रशंसकों को भी सम्मान देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि अगर कोई व्यक्ति हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा तो अभिनेता ने हाथ जोड़कर जवाब क्यों दिया।
एक यूजर ने लिखा कि भगवान के मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। वहीं कुछ लोगों ने सेलिब्रिटी कल्चर और वीआईपी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। दूसरी ओर, कुछ यूजर्स ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि किसी के हाथ जोड़ने को सीधे तौर पर घमंड मान लेना ठीक नहीं है।
काम की बात करें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जल्द ही फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' में नजर आएंगे। इस फिल्म में उनके साथ तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में अनुप सोनी, श्वेता तिवारी, दुर्गेश कुमार, सुनील ग्रोवर और मनीष पॉल भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।
फिल्म की कहानी को लेकर मेकर्स ने पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और इसी सिलसिले में सिद्धार्थ और एकता कपूर ने लालबागचा राजा के दर्शन किए। फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इससे पहले फिल्म 'परम सुंदरी' में नजर आए थे, जबकि तमन्ना भाटिया को हाल ही में प्राइम वीडियो के शो 'डू यू वांट अ पार्टनर' में देखा गया था।
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