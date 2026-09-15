सलमान खान ने खुशी और दुख पर लगाई स्टोरी, जीवन के बड़े ज्ञान से जुड़ा है मतलब

Salman Khan Post: बॉलीवुड के 'दबंग' सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फिल्मों के प्रमोशन, फिटनेस वीडियो या फैमिली फोटोज को लेकर छाए रहते हैं। लेकिन इस बार 60 साल के हो चुके अभिनेता ने एक ऐसी क्रिप्टिक पोस्ट और स्टोरी रील शेयर की है, जिसने उनके करोड़ों फैंस को हैरान और सोचने पर मजबूर कर दिया है। भाईजान ने खुशी और दुख दोनों पर एक गहरी बात लिखी है। बीते दिन सलमान खान मुकेश अंबानी के घर हुए गणेश चतुर्थी के महोत्सव में शामिल हुए थे। जहां उनका लुक काफी चर्चा में रहा है।