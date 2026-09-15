सूरज पंचोली ने दिशा सालियान मौत केस में तोड़ी चुप्पी, आदित्य ठाकरे को लेकर बोले- मैं कभी नहीं मिला

Sooraj Pancholi Break Silence On Disha Salian: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन (Disha Salian) की 2020 में हुई संदिग्ध मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। बॉम्बे हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस मामले की नए सिरे से गहन जांच और असली आरोपी को पकड़ने के लिए आधिकारिक तौर पर FIR दर्ज कर ली है। CBI की इस नई कार्रवाई के बीच जब सोशल मीडिया और मीडिया बहसों में फिर से अभिनेता सूरज पंचोली (Sooraj Pancholi) का नाम उछाला जाने लगा, तो अभिनेता ने मौन न रहकर अपनी चुप्पी तोड़ी है।