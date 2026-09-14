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इंडोनेशिया में फायरफाइटर्स ने बॉलीवुड के गाने के जरिए सिखाए आग से बचने के तरीके, विदेश से अनोखा वीडियो आया सामने

Indonesia Firefighters Viral Video: इंडोनेशिया से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बॉलीवुड का गाना बैकग्राउंड में बजता हुआ सुनाई दे रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 14, 2026

Indonesia Firefighters Viral Video

Indonesia Firefighters Viral Video (फोटो सोर्स- Instagram/tamsildanuarta)

Indonesia Firefighters Viral Video: आग लगने जैसी गंभीर स्थिति में लोगों को सुरक्षित रहने के तरीके समझाने के लिए आमतौर पर फायरफाइटर्स डेमो और जागरूकता अभियान चलाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में फायर एंड रेस्क्यू विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को फायर सेफ्टी समझाने का ऐसा अनोखा तरीका अपनाया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। यहां फायरफाइटर्स ने बॉलीवुड के लोकप्रिय गानों को बैकग्राउंड म्यूजिक बनाकर आग से बचाव के तरीके समझाए।

बॉलीवुड गानों के साथ फायर सेफ्टी का डेमो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में इंडोनेशिया के फायरफाइटर्स अलग-अलग परिस्थितियों का उदाहरण देकर लोगों को सावधानियां बताते नजर आ रहे हैं। इन वीडियो की खास बात ये है कि गंभीर विषय को समझाने के लिए उन्होंने हिंदी फिल्मी गानों का सहारा लिया है। यही अनोखा अंदाज इंटरनेट यूजर्स के बीच चर्चा का विषय बन गया।

ये वीडियो मूल रूप से इंस्टाग्राम पर मकासर में रहने वाले और फायर एंड रेस्क्यू विभाग से जुड़े एक शख्स के अकाउंट से शेयर किए गए थे। बाद में एक्स पर एक यूजर ने इन्हें पोस्ट किया, जिसके बाद वीडियो तेजी से वायरल हो गया।

बर्तन में आग लगे तो पानी डालना खतरनाक

एक वीडियो में फायरफाइटर खाना बनाने वाले बर्तन में आग लगने की स्थिति का डेमो देता दिखाई देता है। इसके बैकग्राउंड में बॉलीवुड का गाना ‘तेरी आंखों को आंखों से’ सुनाई देता है। डेमो के जरिए बताया जाता है कि जलते हुए बर्तन पर सीधे पानी डालना सही तरीका नहीं है।

इसके बजाय आग को ढकने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करने का तरीका दिखाया गया। इस डेमो का उद्देश्य लोगों को रसोई में आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय सही कदम उठाने के लिए जागरूक करना था।

गैस सिलेंडर की आग पर भी समझाया तरीका

दूसरे वीडियो में गैस सिलेंडर से जुड़ी आग की स्थिति को दिखाया गया है। इसमें ‘तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने’ गाना सुनाई देता है। फायरफाइटर डेमो के जरिए यह समझाने की कोशिश करता है कि जलते हुए सिलेंडर पर सीधे पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और गीले कपड़े की मदद से आग को नियंत्रित करने का तरीका दिखाया जाता है।

यूजर्स बोले- ऐसा फायर सेफ्टी डेमो पहले नहीं देखा

वीडियो शेयर करने वाले एक्स यूजर ने इसे मजाकिया अंदाज में ‘मल्टीवर्स’ जैसा पल बताया। पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने फायरफाइटर्स के इस तरीके की तारीफ की। यूजर्स का कहना था कि बॉलीवुड संगीत का इस्तेमाल करने से फायर सेफ्टी जैसी गंभीर जानकारी लोगों के लिए ज्यादा दिलचस्प और याद रखने लायक बन सकती है।

एक यूजर ने इसे सामान्य जागरूकता कार्यक्रमों की तुलना में ज्यादा प्रभावी और मनोरंजक बताया। वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि उन्हें यह तरीका इसलिए पसंद आया क्योंकि फायरफाइटर ने लोगों को डराने के बजाय सहज तरीके से जरूरी जानकारी समझाई।

इंडोनेशिया में बॉलीवुड की लोकप्रियता

इस वीडियो के बहाने इंडोनेशिया में बॉलीवुड संगीत की लोकप्रियता की भी चर्चा होने लगी। सोशल मीडिया यूजर्स ने पुराने उदाहरण याद करते हुए बताया कि वहां भारतीय फिल्मों और गानों का अच्छा खासा प्रशंसक वर्ग मौजूद है। एक यूजर ने इंडोनेशिया के एक पुलिसकर्मी का उदाहरण भी दिया, जिसकी ‘छैंया छैंया’ की लिप-सिंकिंग सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हुई थी और बाद में उसने सिंगिंग करियर भी बनाया।

हालांकि, वायरल वीडियो से जुड़े कई दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी बॉलीवुड संगीत और फायर सेफ्टी जागरूकता का यह अनोखा मेल सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने में जरूर कामयाब रहा है।

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Updated on:

14 Sept 2026 02:22 pm

Published on:

14 Sept 2026 02:22 pm

Hindi News / Entertainment / इंडोनेशिया में फायरफाइटर्स ने बॉलीवुड के गाने के जरिए सिखाए आग से बचने के तरीके, विदेश से अनोखा वीडियो आया सामने

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