इंडोनेशिया में फायरफाइटर्स ने बॉलीवुड के गाने के जरिए सिखाए आग से बचने के तरीके, विदेश से अनोखा वीडियो आया सामने

Indonesia Firefighters Viral Video: आग लगने जैसी गंभीर स्थिति में लोगों को सुरक्षित रहने के तरीके समझाने के लिए आमतौर पर फायरफाइटर्स डेमो और जागरूकता अभियान चलाते हैं। लेकिन इंडोनेशिया में फायर एंड रेस्क्यू विभाग के कर्मचारियों ने लोगों को फायर सेफ्टी समझाने का ऐसा अनोखा तरीका अपनाया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान रह गए। यहां फायरफाइटर्स ने बॉलीवुड के लोकप्रिय गानों को बैकग्राउंड म्यूजिक बनाकर आग से बचाव के तरीके समझाए।