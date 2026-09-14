रामायण का ‘जय जय राम’ गाना हुआ रिलीज, कुमार विश्वास ने बताया- 3 शब्दों में समाई है पूरा प्रार्थना

गाना रिलीज होते ही फैंस भावुक नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "यह गाना नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है।" वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, "अरिजीत सिंह सिर्फ गायक नहीं, करोड़ों दिलों के इमोशन हैं।" एक और ने लिखा, "गाने के विजुअल और बोल दोनों बेहद शानदार हैं।" बता दें, दो भागों में आ रही फिल्म रामायण का पहला पार्ट इंटरनेशनल लेवल पर दिवाली के मौके पर 6 नवंबर 2026 को और भारत में 8 नवंबर 2026 को रिलीज होगा, जबकि इसका दूसरा भाग दिवाली 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा।