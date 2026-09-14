मोहित सूरी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म पर बोले राम गोपाल वर्मा, बताया ‘धुरंधर’ से भी बड़ा प्रोजेक्ट

राम गोपाल वर्मा ने रविवार को मोहित सूरी के साथ अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस फिल्म की कहानी राम गोपाल वर्मा ने लिखी है और वह इसके सह-निर्माता भी होंगे। वहीं, फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी मोहित सूरी संभालेंगे। एक दिन बाद राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी कहानी की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिल्म का घटनाक्रम उस दौर से जुड़ा होगा, जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच अलगाव हुआ था। कहानी में इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका और 1993 के सीरियल ब्लास्ट के बाद सामने आए घटनाक्रमों को भी जोड़ा जाएगा।