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मोहित सूरी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म पर बोले राम गोपाल वर्मा, बताया ‘धुरंधर’ से भी बड़ा प्रोजेक्ट

Ram Gopal Verma On Movie With Mohit Suri: बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में मोहित सूरी के साथ अपनी नई फिल्म को लेकर बात की है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 14, 2026

Ram Gopal Verma On Movie With Mohit Suri

मोहित सूरी के साथ राम गोपाल वर्मा (फोटो सोर्स- Twitter/@RGVzoomin)

Ram Gopal Verma On Movie With Mohit Suri: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा और 'सैयारा' के निर्देशक मोहित सूरी जल्द ही एक अनटाइटल्ड फिल्म के लिए साथ आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर अब राम गोपाल वर्मा ने कुछ ऐसी जानकारी साझा की है, जिसने फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। उनका दावा है कि ये फिल्म बड़े पैमाने पर बनाई जाएगी और इसकी कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक बेहद चर्चित दौर की पृष्ठभूमि में होगी।

मोहित सूरी के साथ नई फिल्म

राम गोपाल वर्मा ने रविवार को मोहित सूरी के साथ अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इस फिल्म की कहानी राम गोपाल वर्मा ने लिखी है और वह इसके सह-निर्माता भी होंगे। वहीं, फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी मोहित सूरी संभालेंगे। एक दिन बाद राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी कहानी की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिल्म का घटनाक्रम उस दौर से जुड़ा होगा, जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच अलगाव हुआ था। कहानी में इसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका और 1993 के सीरियल ब्लास्ट के बाद सामने आए घटनाक्रमों को भी जोड़ा जाएगा।

दाऊद-छोटा राजन के अलगाव से जुड़ी कहानी

राम गोपाल वर्मा के मुताबिक, फिल्म में उस दौर को दिखाया जाएगा जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रास्ते अलग हुए थे। इस घटनाक्रम में सौत्या नाम के एक व्यक्ति का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद कहानी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की गतिविधियों और 1993 के सीरियल ब्लास्ट के बाद हुए कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों तक पहुंचेगी।

इस तरह फिल्म की कहानी सिर्फ गैंगस्टर या अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि उस दौर की बड़ी घटनाओं और उनके बाद बदले हालात को भी अपने दायरे में शामिल कर सकती है।

मोहित सूरी का होगा अलग अंदाज

राम गोपाल वर्मा ने मोहित सूरी की फिल्म को लेकर उनके काम करने के अंदाज की भी तारीफ की। उनका मानना है कि इतनी गंभीर और वास्तविक पृष्ठभूमि वाली कहानी के लिए मोहित अपने खास भावनात्मक ट्रीटमेंट, प्रभावी संगीत और रियलिस्टिक एक्शन को शामिल कर रहे हैं।

मोहित सूरी इससे पहले ‘आशिकी 2’, ‘एक विलेन’, ‘मलंग’ और हालिया फिल्म ‘सैयारा’ जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे में अंडरवर्ल्ड और खुफिया एजेंसियों से जुड़ी कहानी को उनका रोमांटिक-इमोशनल सिनेमा से अलग अंदाज में देखना दिलचस्प होगा।

‘धुरंधर’ और ‘सत्या’ से की तुलना

राम गोपाल वर्मा ने अपने पोस्ट में फिल्म के स्तर को लेकर बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा कि वह खुद और मोहित सूरी की तुलना हॉलीवुड के बड़े निर्देशकों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में अक्सर यह सवाल आता रहा है कि अगर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ‘जॉज़’ बनाते या स्टीवन स्पीलबर्ग ‘द गॉडफादर’ निर्देशित करते तो नतीजा कैसा होता।

इसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहित सूरी की यह फिल्म ‘धुरंधर’ से बड़े स्तर की और ‘सत्या’ से ज्यादा जड़ से जुड़ी हुई होगी। हालांकि फिल्म की कास्ट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

अब कलाकारों पर टिकी नजर

कहानी और निर्देशन को लेकर जानकारी सामने आने के बाद अब दर्शकों की नजर इस बात पर है कि राम गोपाल वर्मा और मोहित सूरी अपनी इस फिल्म में किन कलाकारों को शामिल करते हैं। अंडरवर्ल्ड, खुफिया एजेंसियों और 1993 के बाद के घटनाक्रमों वाली पृष्ठभूमि के कारण यह प्रोजेक्ट हिंदी सिनेमा के लिए एक अलग तरह की क्राइम कहानी बन सकता है।

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Updated on:

14 Sept 2026 12:46 pm

Published on:

14 Sept 2026 12:32 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मोहित सूरी के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म पर बोले राम गोपाल वर्मा, बताया ‘धुरंधर’ से भी बड़ा प्रोजेक्ट

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