‘गोविंदा कहां हैं?’ गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लाने अकेले पहुंचीं सुनीता आहूजा, अनबन की खबरों के बीच लोगों ने पूछे सवाल

Sunita Ahuja brings Ganpati Bappa home: गणेश चतुर्थी देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर बॉलीवुड और टीवी गलियारों में भी बप्पा का स्वागत बेहद उत्साह के साथ किया जा रहा है। रियलिटी शो 'लॉक अप' फेम व बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने रविवार को अपने घर गणपति बप्पा का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। ढोल-ताशों की धुन पर जमकर नाचती सुनीता आहूजा के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिन्हें देखकर गोविंदा और सुनीता के अनबन की खबरों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। सुनीता को देख लोग पूछ रहे हैं कि आप अकेले आई हैं गोविंदा जी कहां हैं?