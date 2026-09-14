14 सितंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘गोविंदा कहां हैं?’ गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लाने अकेले पहुंचीं सुनीता आहूजा, अनबन की खबरों के बीच लोगों ने पूछे सवाल

Sunita Ahuja brings Ganpati Bappa: सुनीता आहूजा ढोल-ताशों के साथ गणपति बप्पा को घर लेकर आई हैं लेकिन इस दौरान भी कपल के रिश्ते में खटास को लेकर सवाल उठने लगे। वीडियो देख लोगों ने कमेंट किए कि गोविंदा जी कहां हैं?
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 14, 2026

Govinda ji kaha hain Sunita Ahuja brings Ganpati Bappa home amid dispute

गोविंदा घर लाईं गणपति बप्पा (Photo Source- Twitter/@_Atitite_Vini)

Sunita Ahuja brings Ganpati Bappa home: गणेश चतुर्थी देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। इस मौके पर बॉलीवुड और टीवी गलियारों में भी बप्पा का स्वागत बेहद उत्साह के साथ किया जा रहा है। रियलिटी शो 'लॉक अप' फेम व बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने रविवार को अपने घर गणपति बप्पा का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। ढोल-ताशों की धुन पर जमकर नाचती सुनीता आहूजा के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जिन्हें देखकर गोविंदा और सुनीता के अनबन की खबरों ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। सुनीता को देख लोग पूछ रहे हैं कि आप अकेले आई हैं गोविंदा जी कहां हैं?

सुनीता आहूजा और गोविंदा के रिश्ते पर फिर उठे सवाल

रविवार सुबह पैपराजी ने जब सुनीता आहूजा और उनकी बेटी टीना आहूजा को गणपति प्रतिमा लाते हुए स्पॉट किया, तो मीडिया ने उनसे इस साल के उत्सव के बारे में सवाल पूछा। इस पर सुनीता आहूजा ने बेहद भावुक और अडिग अंदाज में जवाब दिया। सुनीता आहूजा ने कहा, "यह हमारी सास की बनाई परंपरा है। जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक बप्पा हमारे घर हर साल आएंगे ही आएंगे।"

हर साल गोविंदा और सुनीता एक साथ मिलकर पूरे विधि-विधान से गणेश चतुर्थी मनाते आए हैं। लेकिन इस बार पारिवारिक विवादों के बीच सुनीता को अकेले ही बप्पा का स्वागत करते देख फैंस यह जानने में लग गए कि क्या गोविंदा मुख्य पूजा के दिन उनके साथ दिखेंगे या नहीं? क्या दोनों के बीच रिश्ता अभी भी ठीक नहीं है?

वायरल वीडियो पर नेटिजन्स की प्रतिक्रियाएं

बप्पा को घर लाते हुए सुनीता एक अलग ही अंदाज में दिखीं। उन्होंने खूब डांस किया, जिसके वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। गोविंदा के न दिखने पर नेटिजन्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एक यूजर ने वीडियो देख लिखा, "भाई कहां हैं? वो हैं तो आप हैं... सुनीता जी?" दूसरे यूजर ने चिंता जताते हुए कमेंट किया, "कुछ तो बीती होगी इस महिला पर जो इतनी कमजोर हो गई हैं। बेवजह कोई इतना पतला नहीं हो जाता। गणपति बप्पा इनकी रक्षा करें और मनोकामना पूरी करें।

एक अन्य यूजर ने सवाल पूछा, "क्या यार, गोविंदा जी कहां गायब हैं?" एक और ने लिखा, "गोविंदा जी कहां पर हैं? बप्पा गणपति घर पर आ रहे हैं और सुनीता जी का डांस देखकर दिल खुश हो गया।" गोविंदा के एक फैन ने लिखा, "पति को दुखी और दुनिया के सामने रुसवा करने के बाद खुद खुश हो रही है।" एक फैन ने लिखा, "इनसे अच्छा अपने पति की पूजा करो वो अच्छा है।" एक ने लिखा, "सुनीता जी को खुश देखकर बहुत अच्छा लगा। बस आप ऐसे ही खुश रहिए।"

पति गोविंदा पर अफेयर के आरोप लगा चुकी हैं सुनीता

बता दें, पिछले कुछ महीनों से गोविंदा और सुनीता का रिश्ता बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। पिछले महीने सुनीता अपने बेटे यशवर्धन आहूजा के साथ मुंबई फैमिली कोर्ट में नजर आई थीं। बाद में गोविंदा के मैनेजर ने साफ किया था कि 2 साल पहले दी गई तलाक की अर्जी सुनीता आहूजा ने वापस ले ली है। जिसके बाद राखी सावंत संग फोन पर सुनीता आहूजा ने बताया था कि गोविंदा दूसरी शादी करने वाले थे इस वजह से उन्हें तलाक की याचिका वापस लेनी पड़ी।

इसके अलावा, सुनीता ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि गोविंदा का अफेयर कोमल रानी स्वर्णकार नाम की एक उभरती हुई अभिनेत्री के साथ चल रहा है। हाल ही में जब गोविंदा को एयरपोर्ट पर कोमल के साथ देखा गया था, तब सुनीता ने अभिनेत्री के स्टाइल का मजाक उड़ाते हुए गोविंदा को 'शुगर डैडी' तक कह दिया था। इसके जवाब में गोविंदा ने भी मीडिया के जरिए सुनीता को ऐसी गलत बातें न करने की सख्त चेतावनी दी थी।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Sept 2026 07:22 am

Published on:

14 Sept 2026 07:06 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘गोविंदा कहां हैं?’ गणेश चतुर्थी पर बप्पा को लाने अकेले पहुंचीं सुनीता आहूजा, अनबन की खबरों के बीच लोगों ने पूछे सवाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अक्षय कुमार के फैन ने सालों बाद छोड़ा फैनडम, ओपन लेटर लिखते हुए बताई हैरान कर देने वाली वजह

Akshay Kumar Fan Open Letter
बॉलीवुड

Varanasi Picture Leak: महेश बाबू-राजामौली की ‘वाराणसी’ के सेट से लीक हुई डायनासोर और मंदिरों की तस्वीर? सोशल मीडिया पर लगीं अटकलें

Varanasi Set Leaked Photo
बॉलीवुड

‘मैं बहुत बिजी हो गई थी’, सोनी राजदान से एक बार मिलना चाहती थीं आशा भोसले, याद करके भावुक हुईं एक्ट्रेस

Soni Razdan On Asha Bhosle
बॉलीवुड

“सैयारा” की ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद राम गोपाल वर्मा और मोहित सूरी आए साथ, बोले- बना रहे हैं प्रेम भरी डिश

Ram Gopal Varma and Mohit Suri cooking a love dish full of gangster
बॉलीवुड

‘टॉक्सिक’ के इंटेंस शूट पर कियारा आडवाणी का आया बयान, बोलीं- खुद को किसी दायरे में नहीं बांधना चाहती

kiara advani recalls toxic scene that left her drained
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.