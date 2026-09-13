अक्षय कुमार के फैन ने सालों बाद छोड़ा फैनडम, ओपन लेटर लिखते हुए बताई हैरान कर देने वाली वजह

अक्षय कुमार (फोटो सोर्स- IMDb)
Akshay Kumar Fan Open Letter: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। देश-विदेश में उनके लाखों प्रशंसक हैं, जो उनकी फिल्मों से लेकर उनके निजी और प्रोफेशनल सफर तक पर नजर रखते हैं। लेकिन अब अक्षय कुमार के एक फैन ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। कपिल नाम के इस फैन ने एक्टर के नाम खुला पत्र लिखकर कहा है कि वह अब अक्षय कुमार के फैनडम से पीछे हट रहा है। हालांकि, इसके साथ ही उसने यह भी साफ किया कि अक्षय के लिए उसके सम्मान और प्यार में कोई कमी नहीं आई है।
कपिल ने अपने पोस्ट में बताया कि फैनडम से दूरी बनाने का फैसला उसने किसी नाराजगी या अभिनेता के प्रति अपनी भावनाएं बदलने की वजह से नहीं लिया है। उसका कहना है कि इस समय वह अपनी जिंदगी, प्राथमिकताओं और मानसिक शांति पर ज्यादा ध्यान देना चाहता है।
कपिल ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में अक्षय कुमार से जुड़ी किसी नकारात्मक स्थिति, विवाद या ऐसी चर्चा का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जिससे उसके जीवन में अनावश्यक तनाव पैदा हो। यानी फैन ने अभिनेता से अपना जुड़ाव पूरी तरह खत्म करने के बजाय फैनडम से दूरी बनाने का फैसला किया है।
कपिल ने अपने पत्र में अक्षय कुमार के लिए शुभकामनाएं भी दीं। उसने कहा कि वह अभिनेता का सबसे अच्छा रूप देखना चाहता है और अक्षय कुमार दुनिया के हर प्यार, सम्मान और खुशी के हकदार हैं। कपिल ने ये भी लिखा कि फैनडम छोड़ने के बावजूद वह एक प्रशंसक के तौर पर हमेशा अक्षय के साथ रहेगा।
उसके मुताबिक, वह अभिनेता के सफर में आगे भी उनका समर्थन करता रहेगा और उनकी उपलब्धियों पर खुशी जाहिर करेगा। इस तरह कपिल का संदेश किसी शिकायत से ज्यादा अपने जीवन में एक व्यक्तिगत सीमा तय करने जैसा नजर आया।
कपिल की पोस्ट का सबसे खास हिस्सा यही रहा कि उसने अक्षय कुमार को सपोर्ट करना बंद करने की बात नहीं कही। उसने फैनडम से पीछे हटने और अभिनेता का प्रशंसक बने रहने के बीच अंतर बताया। साथ ही उसने यह भी संकेत दिया कि वह आगे अक्षय से जुड़े विवादों और नकारात्मक चर्चाओं से खुद को दूर रखना चाहता है।
इस बीच अक्षय कुमार की हालिया फिल्म 'हैवान' भी बॉक्स ऑफिस पर चर्चा में है। फिल्म में अक्षय कुमार का विस्तारित कैमियो है, जबकि सैफ अली खान अहम भूमिका में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, रिलीज के शुरुआती दो दिनों में फिल्म ने भारत में करीब 5.50 करोड़ रुपये नेट कमाए हैं, जबकि इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन करीब 8.60 करोड़ रुपये बताया गया है। शुरुआती प्रतिक्रिया उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं रही है। हालांकि, फिल्म की आगे की कमाई आने वाले दिनों में तस्वीर साफ करेगी।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग