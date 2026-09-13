अक्षय कुमार के फैन ने सालों बाद छोड़ा फैनडम, ओपन लेटर लिखते हुए बताई हैरान कर देने वाली वजह

Akshay Kumar Fan Open Letter: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। देश-विदेश में उनके लाखों प्रशंसक हैं, जो उनकी फिल्मों से लेकर उनके निजी और प्रोफेशनल सफर तक पर नजर रखते हैं। लेकिन अब अक्षय कुमार के एक फैन ने सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। कपिल नाम के इस फैन ने एक्टर के नाम खुला पत्र लिखकर कहा है कि वह अब अक्षय कुमार के फैनडम से पीछे हट रहा है। हालांकि, इसके साथ ही उसने यह भी साफ किया कि अक्षय के लिए उसके सम्मान और प्यार में कोई कमी नहीं आई है।