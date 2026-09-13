‘मैं बहुत बिजी हो गई थी’, सोनी राजदान से एक बार मिलना चाहती थीं आशा भोसले, याद करके भावुक हुईं एक्ट्रेस

सोनी राजदान ने आशा भोसले की सबसे खास बात उनके काम के प्रति समर्पण को बताया। उनके मुताबिक आशा भोसले उम्र को कभी अपने काम के रास्ते में नहीं आने देती थीं। वह लगातार अभ्यास करती रहीं, गाती रहीं और अपने संगीत से जुड़ी रहीं। 'ओम का हरि' के लिए आशा भोसले ने 90 साल की उम्र में गाना रिकॉर्ड किया था। सोनी ने कहा कि इतनी उम्र में भी वह खुद को सक्रिय रखती थीं और काम से पीछे हटने के बजाय कला के साथ अपना रिश्ता लगातार मजबूत बनाए रखती थीं।