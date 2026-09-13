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Bigg Boss 20: क्या घर में फिर होगी प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री? इस पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Priyanka Chahar Choudhary In Bigg Boss 20: अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी के बिग बॉस 20 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री लेने की अटकलें तेज हो गई हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 13, 2026

Bigg Boss 20

प्रियंका चाहर चौधरी (फोटो सोर्स- Instagram/Colorstv)

Bigg Boss 20: बिग बॉस के हर सीजन में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री शो का रोमांच बढ़ा देती है। अब 'बिग बॉस 20' को लेकर भी एक ऐसी ही चर्चा तेज हो गई है, जिसने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी के दोबारा बिग बॉस के घर में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसकी वजह खुद प्रियंका की एक सोशल मीडिया पोस्ट बनी है, जिसमें उन्होंने अपने पुराने बिग बॉस सफर से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की है।

पुराने बिग बॉस सफर की याद आई

प्रियंका चाहर चौधरी ने हाल ही में अपने 'बिग बॉस 16' के दिनों से जुड़ा एक फैन एडिट सोशल मीडिया पर साझा किया। इस तस्वीर के साथ अभिनेत्री ने ऐसा सवाल लिखा, जिसने उनके फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रियंका ने लिखा, 'आऊं क्या फिर से फ्रेम में वापस?' यानी क्या उन्हें फिर से इस फ्रेम में लौट आना चाहिए?

प्रियंका की इस एक लाइन के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कई लोगों को लग रहा है कि अभिनेत्री ने यह पोस्ट महज मजाक में नहीं की है और शायद इसके जरिए वह 'बिग बॉस 20' में अपनी संभावित वापसी की ओर इशारा कर रही हैं।

वाइल्ड कार्ड एंट्री की चर्चा तेज

प्रियंका चाहर चौधरी 'बिग बॉस 16' की चर्चित कंटेस्टेंट्स में शामिल रही थीं। शो के दौरान उनके गेम, व्यक्तित्व और दूसरे घरवालों के साथ समीकरणों ने दर्शकों का काफी ध्यान खींचा था। यही वजह है कि अगर उनकी दोबारा घर में एंट्री होती है तो शो के दर्शकों के लिए यह किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगी।

अब उनकी नई पोस्ट के बाद कुछ फैंस इसे 'बिग बॉस 20' में संभावित वाइल्ड कार्ड एंट्री से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, अभी तक प्रियंका की ओर से यह साफ नहीं किया गया है कि वह वास्तव में शो में लौटने वाली हैं या फिर उन्होंने अपने पुराने सफर को याद करते हुए यह पोस्ट शेयर की है।

फैंस को इंतजार, आधिकारिक ऐलान बाकी

प्रियंका की पोस्ट पर फैंस अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग उनकी वापसी को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो कुछ इसे अभिनेत्री का अपने पुराने बिग बॉस सफर को याद करने का एक मजेदार तरीका मान रहे हैं। फिलहाल इस पोस्ट ने इतना जरूर कर दिया है कि 'बिग बॉस 20' में प्रियंका की संभावित एंट्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

अब असली सवाल यही है कि क्या प्रियंका चाहर चौधरी सच में बिग बॉस के घर में दोबारा कदम रखने वाली हैं? या फिर उनकी पोस्ट सिर्फ फैंस के साथ एक मजेदार बातचीत थी? फिलहाल इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में प्रियंका की इस पोस्ट को देखकर वाइल्ड कार्ड एंट्री तय मानना जल्दबाजी होगी। आने वाले दिनों में अगर मेकर्स या अभिनेत्री की तरफ से कोई घोषणा होती है, तभी तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी।

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Updated on:

13 Sept 2026 12:59 pm

Published on:

13 Sept 2026 12:59 pm

Hindi News / Entertainment / Bigg Boss 20: क्या घर में फिर होगी प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री? इस पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

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