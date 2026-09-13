Bigg Boss 20: क्या घर में फिर होगी प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री? इस पोस्ट ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

Bigg Boss 20: बिग बॉस के हर सीजन में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री शो का रोमांच बढ़ा देती है। अब 'बिग बॉस 20' को लेकर भी एक ऐसी ही चर्चा तेज हो गई है, जिसने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर अभिनेत्री प्रियंका चाहर चौधरी के दोबारा बिग बॉस के घर में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसकी वजह खुद प्रियंका की एक सोशल मीडिया पोस्ट बनी है, जिसमें उन्होंने अपने पुराने बिग बॉस सफर से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की है।