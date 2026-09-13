मराठी एक्टर विकास समुद्रे के फेसबुक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, आधी रात को मुंबई साइबर पुलिस ने लिया एक्शन, जानें मामला

Vikas Samudre Facebook Post: मुंबई में शुक्रवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मराठी अभिनेता विकास समुद्रे की फेसबुक पोस्ट को देखकर लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। पोस्ट में टाइपिंग की एक गलती के कारण ऐसा अर्थ निकल रहा था, जिससे लगा कि अभिनेता खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। देखते ही देखते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर फैल गई और मामला मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने अभिनेता का पता लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की।