मराठी एक्टर विकास समुद्रे के फेसबुक पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, आधी रात को मुंबई साइबर पुलिस ने लिया एक्शन, जानें मामला

विकास समुद्रे (फोटो सोर्स- Instagram/vikassamudre)
Vikas Samudre Facebook Post: मुंबई में शुक्रवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब मराठी अभिनेता विकास समुद्रे की फेसबुक पोस्ट को देखकर लोगों को उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी। पोस्ट में टाइपिंग की एक गलती के कारण ऐसा अर्थ निकल रहा था, जिससे लगा कि अभिनेता खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। देखते ही देखते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर फैल गई और मामला मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस ने अभिनेता का पता लगाने के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू की।
जानकारी के मुताबिक, सोशल मीडिया पर पोस्ट के तेजी से वायरल होने के बाद मुंबई के पुलिस आयुक्त समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। साइबर पुलिस और कंट्रोल रूम की टीम को विकास समुद्रे की लोकेशन का पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया। पुलिस की साइबर टीम ने बिना समय गंवाए अभिनेता को ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
रिपोर्ट के अनुसार, रात करीब 11 बजकर 3 मिनट पर साइबर लैब, पांच साइबर अधिकारियों और कंट्रोल रूम के कर्मचारियों ने अभिनेता की तलाश शुरू की। करीब एक घंटे से कुछ अधिक समय तक चले इस प्रयास के बाद पुलिस रात 12 बजकर 15 मिनट के आसपास विकास समुद्रे तक पहुंच गई। राहत की बात यह रही कि अभिनेता पूरी तरह सुरक्षित थे।
इसके बाद विकास समुद्रे ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि फेसबुक पोस्ट का मतलब वैसा नहीं था, जैसा लोगों ने समझ लिया था। उनके मुताबिक, पोस्ट में हुई एक टाइपिंग संबंधी गलती के कारण संदेश का अर्थ बदल गया और लोगों को गलतफहमी हुई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पोस्ट का संबंध उनके एक नाटक यानी ड्रामा प्रोजेक्ट से था।
इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर लिखी गई छोटी-सी गलती के बड़े असर को सामने ला दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट कुछ ही मिनटों में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकती है और किसी संवेदनशील शब्द या वाक्य की गलत व्याख्या होने पर स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। विकास समुद्रे के मामले में भी यही हुआ, जब एक टाइपिंग एरर ने पुलिस प्रशासन को देर रात सक्रिय कर दिया।
हालांकि, पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद मामले में राहत मिली और यह साफ हो गया कि अभिनेता सुरक्षित हैं। इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि वायरल पोस्ट को नजरअंदाज करने के बजाय पुलिस अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लिया और तकनीकी संसाधनों की मदद से अभिनेता तक पहुंच बनाई।
विकास समुद्रे से जुड़ा यह मामला सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों के लिए भी एक सबक है कि किसी संवेदनशील विषय पर पोस्ट करते समय शब्दों और वाक्यों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है। वहीं, वायरल हो रही किसी पोस्ट को बिना पूरी जानकारी के सच मान लेने के बजाय उसकी पुष्टि करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
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