41 की माहिरा खान बनने वाली हैं दूसरी बार मां, TIFF रेड कार्पेट पर फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट 'डॉन' (Dawn) को दिए इंटरव्यू में माहिरा ने माना किया कि इतने बड़े नेशनल मंच पर अपनी प्रेग्नेंसी को सार्वजनिक करना आसान नहीं था। अपनी झिझक के बारे में बात करते हुए माहिरा ने कहा "मैं स्वाभाविक रूप से एक प्राइवेट इंसान हूं, इसलिए निजी खबरें शेयर करने में घबराहट होती है। शुरुआत में मुझे कपड़ों की चिंता थी! प्रेग्नेंट होना और फिर रेड कार्पेट पर चलना एक बिल्कुल अलग अनुभव होता है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसे छिपाने की कोशिश करने के बजाय इस पल को खुशी-खुशी अपना लेना ज्यादा आजाद करने वाला अहसास है।"