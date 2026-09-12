दिशा सालियान की मौत केस में पिता ने की CBI से अपील, बोले- आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती को करें गिरफ्तार

Disha Salian father appeals CBI investigation: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान (Disha Salian) की संदिग्ध मौत के मामले में 6 साल बाद एक बार फिर बड़ा मोड़ आ गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद CBI ने इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान अपने वकील के साथ मुंबई के बीकेसी (BKC) स्थित CBI दफ्तर पहुंचे और करीब साढ़े चार घंटे तक अपना पूरा बयान दर्ज कराया।