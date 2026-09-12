Haiwaan Box Office Collection Day 1: ओपनिंग पर ‘हनुमान अंश’ ने चटाई ‘हैवान’ को धूल, 36वें दिन नीम करोली बाबा की फिल्म हुई 200 करोड़ पार

Haiwaan Box Office Collection Day 1: अक्षय कुमार और सैफ अली खान की क्राइम-थ्रिलर फिल्म 'हैवान' से दर्शकों और ट्रेड एक्सपर्ट्स को बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन बॉक्स ऑफिस से जो पहले दिन के आंकड़े सामने आए हैं, वह बेहद निराशाजनक हैं। कमजोर माउथ पब्लिसिटी और दर्शकों की बेरुखी के चलते 'हैवान' ओपनिंग पर फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। वहीं हनुमान अंश ने अपनी रिलीज के 36वें दिन ही हैवान को पछाड़कर 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है और शानदार कलेक्शन कर बढ़त हासिल की है। आइये जानते हैं किस फिल्म ने कितना किया है कलेक्शन?