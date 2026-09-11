‘गुजरात बांग्लादेश में है या पाकिस्तान में?’, दिल्ली छोड़कर गुजरात में नेशनल अवॉर्ड समारोह के होने पर परेश रावल ने दिया बयान

इसके अलावा 'कल्कि 2898 एडी', 'अमरन', 'पुष्पा: द रूल पार्ट-02', 'भूल भुलैया 3' और 'स्त्री 2' जैसी चर्चित फिल्मों को भी विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। वहीं रणदीप हुड्डा को 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का सम्मान दिया जाएगा। ऐसे में गुजरात में होने वाला 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह सिर्फ आयोजन स्थल बदलने के कारण ही नहीं, बल्कि देश के अलग-अलग हिस्सों के सिनेमा को मंच देने के लिहाज से भी खास माना जा रहा है।