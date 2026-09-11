जब बैलगाड़ियों में भरकर लाई जाती थी फिल्म की कमाई, ‘हनुमान अंश’ ही नहीं आस्था पर बनी हैं कई मूवीज, एक को अंग्रेजों ने किया था बैन

आस्था पर आधारित फिल्मों की अपार सफलता ने भारतीय सिनेमा के उस सबसे पुराने और ऐतिहासिक जॉनर (Genre) को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है, जिसे आधुनिक दौर में लगभग भुला दिया गया था। भारत में भक्ति और आस्था पर आधारित फिल्मों का इतिहास 1920 के दशक की 'साइलेंट' फिल्मों के दौर से ही बेहद समृद्ध और प्रभावकारी रहा है। एक दौर था जब इन फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे बल्कि देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी गहराई से प्रभावित किया था।