Haiwaan Movie Review: सस्पेंस-थ्रिलर से भरपूर अक्षय-सैफ की ‘हैवान’, नाखून चबाने पर करेगी मजबूर

Haiwaan Movie Review In Hindi:अक्षय कुमार और सैफ अली खान 18 साल बाद पर्दे पर वापस आए हैं, लेकिन 'हैवान' की असली बाजी इससे कहीं आगे है। ये ऐसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जहां आंखों के सामने होने वाली लड़ाई से ज्यादा खतरनाक वो खेल है, जो दिमाग के अंदर चल रहा है। एक नेत्रहीन शख्स का सामना ऐसे दुश्मन से होता है, जिसकी अगली चाल का अंदाजा लगाना आसान नहीं। यहां हथियारों से ज्यादा काम इंस्टिंक्ट का है, ताकत से ज्यादा दिमाग का और हर कदम के साथ बढ़ता है सर्वाइवल का खेल। प्रियदर्शन ने इसी अनोखे कॉन्सेप्ट को अक्षय और सैफ के बिल्कुल अलग अवतार के साथ पेश किया है, जो ‘हैवान’ को एक ऐसी थ्रिलर बनाता है, जिसका अंदाज बॉलीवुड की आम एक्शन फिल्मों से काफी अलग है। फिल्म देखने से पहले पढ़ते हैं इसका रिव्यू।