‘Hanuman Ansh’ का पहला सीन लिखने में लगे 45 दिन, ऐसे लिखी गई 180 करोड़ की कमाई कर चुकी फिल्म की कहानी

FPJ के अनुसार, विशाल चतुर्वेदी को कुछ समय से पक्का यकीन था कि वो यही कहानी बताना चाहते हैं। राइटिंग की शुरुआत करने से पहले उन्होंने इस विषय पर रिसर्च करने, कंटेंट इकट्ठा करने और विचारों पर काम करने में काफी समय बिताया। अपने विचारों को सीधे टाइप करने के बजाय, उन्होंने सब कुछ हाथ से लिखा। उनके असिस्टेंट फिर हाथ से लिखी सामग्री को डिजिटल फाइल्स में बदलते थे। उन्होंने बताया, "मैं सब कुछ हाथ से लिखता था। बाद में, मैं अपने हाथ से लिखे पन्नों की तस्वीरें अपने असिस्टेंट को भेजता था, और वो उन्हें डिजिटल कॉपी में बदल देते थे।" इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि उनके लिए, यह प्रक्रिया ध्यान भटकने से बचने और कहानी से जुड़े रहने का एक तरीका भी थी।