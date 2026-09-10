भाई रणबीर की ही फिल्म का नाम लेते हुए करीना कपूर ने बॉलीवुड की ‘भेड़चाल’ पर साधा निशाना, बोलीं- ‘एनिमल’ चल गई तो सब हिंसा दिखाने लगे

करीना कपूर और एनिलम फिल्म से रणबीर कपूर (फोटो सोर्स- IMDb)
Kareena Kapoor On Animal: बॉलीवुड में अक्सर किसी एक फिल्म की सफलता के बाद उसी तरह की कई फिल्में बनाने का चलन देखने को मिलता है। अब अभिनेत्री करीना कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री की इसी सोच पर सवाल उठाया है। करीना का कहना है कि एक फिल्म के सफल होते ही कई निर्माता और निर्देशक उसी फॉर्मूले के पीछे भागने लगते हैं। उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ का उदाहरण देते हुए बताया कि फिल्म की सफलता के बाद हिंसा को लेकर भी ऐसा ही रुझान देखने को मिला।
करीना कपूर ने हाल ही में 'युवा' के साथ एक बातचीत के दौरान कहा कि आज का दर्शक पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा समझदार और जागरूक है। वह सिर्फ किसी खास शैली या लोकप्रिय चलन के नाम पर फिल्म देखने नहीं पहुंचता। दर्शक अब कहानी, प्रस्तुति और फिल्म के विचार को भी महत्व देता है।
करीना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह की झुंड मानसिकता दिखाई देती है। अगर कोई एक फिल्म सफल हो जाती है तो दूसरे लोग भी उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। उन्होंने इसी संदर्भ में ‘एनिमल’ का उदाहरण देते हुए कहा कि जब फिल्म में हिंसा को दर्शकों की पसंद मिली तो कई लोगों को लगा कि अब हिंसा ही चल रही है और इसी तरह की फिल्में बनाई जानी चाहिए।
करीना का मानना है कि युवा दर्शकों की पसंद तेजी से बदल रही है। अब केवल यह कह देना काफी नहीं है कि फिल्म हास्य, रोमांस या किसी अन्य शैली की है और इसलिए लोग उसे जरूर देखेंगे। दर्शक यह भी देखना चाहता है कि फिल्म में नया क्या है और उसे सोचने के लिए क्या दिया जा रहा है। अभिनेत्री ने कहा कि अब दर्शक फिल्म का प्रचार वीडियो देखने के बाद खुद तय करता है कि उसे फिल्म देखनी है या नहीं। ऐसे में फिल्मकारों के लिए किसी पुराने फॉर्मूले के भरोसे सफलता हासिल करना आसान नहीं रह गया है।
करीना ने यह भी माना कि हिंदी सिनेमा में ऐसे फिल्मकार मौजूद हैं जो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग राह चुन रहे हैं। ये निर्देशक और निर्माता ऐसी कहानियों पर काम कर रहे हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती हैं। उनके मुताबिक ऐसे फिल्मकारों की अपनी पहचान और दर्शकों का एक खास वर्ग भी है।
करीना ने कहा कि सिनेमा में बदलाव केवल फिल्मकारों की वजह से नहीं, बल्कि दर्शकों की बदलती पसंद के कारण भी आ रहा है। आज की युवा पीढ़ी सवाल करती है और हर कहानी को बिना सोचे स्वीकार नहीं करती।
संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी ‘एनिमल’ साल 2023 में रिलीज हुई थी। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर नजर आए थे। कहानी पिता और बेटे के जटिल रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है और रणबीर ने रणविजय सिंह का किरदार निभाया था। फिल्म में हिंसा और आक्रामकता को लेकर काफी चर्चा हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर भी इसे बड़ी सफलता मिली। फिल्म ने दुनियाभर में 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी।
वहीं करीना कपूर अब मेघना गुलजार के निर्देशन में बनने वाली जांच-पड़ताल पर आधारित फिल्म ‘दायरा’ को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में उनके साथ पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। यह फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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