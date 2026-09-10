भाई रणबीर की ही फिल्म का नाम लेते हुए करीना कपूर ने बॉलीवुड की ‘भेड़चाल’ पर साधा निशाना, बोलीं- ‘एनिमल’ चल गई तो सब हिंसा दिखाने लगे

करीना का मानना है कि युवा दर्शकों की पसंद तेजी से बदल रही है। अब केवल यह कह देना काफी नहीं है कि फिल्म हास्य, रोमांस या किसी अन्य शैली की है और इसलिए लोग उसे जरूर देखेंगे। दर्शक यह भी देखना चाहता है कि फिल्म में नया क्या है और उसे सोचने के लिए क्या दिया जा रहा है। अभिनेत्री ने कहा कि अब दर्शक फिल्म का प्रचार वीडियो देखने के बाद खुद तय करता है कि उसे फिल्म देखनी है या नहीं। ऐसे में फिल्मकारों के लिए किसी पुराने फॉर्मूले के भरोसे सफलता हासिल करना आसान नहीं रह गया है।