Hanuman Ansh Vs Mirzapur: ‘हनुमान अंश’ के चमत्कार के आगे ‘मिर्जापुर’ ने टेके घुटने, छठे दिन कमाई में आई गिरावट

‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने रिलीज के शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रफ्तार पकड़ी थी। बुधवार यानी रिलीज के छठे दिन फिल्म की कमाई में पिछले दिन के मुकाबले कमी देखने को मिली। उपलब्ध शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने बुधवार को करीब 11.80 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके साथ भारत में फिल्म का छह दिनों का नेट कलेक्शन लगभग 137.15 करोड़ रुपये पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को फिल्म ने करीब 15.60 करोड़ रुपये कमाए थे। यानी वीकडेज में फिल्म के कारोबार की रफ्तार धीरे-धीरे कम होती नजर आ रही है।