Hanuman Ansh Vs Mirzapur: ‘हनुमान अंश’ के चमत्कार के आगे ‘मिर्जापुर’ ने टेके घुटने, छठे दिन कमाई में आई गिरावट

मिर्जापुर द मूवी और हनुमान अंश (फोटो सोर्स- IMDb)
Hanuman Ansh Vs Mirzapur Box Office Collection: सिनेमाघरों में इस समय अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में दर्शकों का मनोरंजन कर रही हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ फिल्मों की पकड़ अब भी मजबूत बनी हुई है। इनमें 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' खास तौर पर चर्चा में हैं। एक तरफ पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु स्टारर 'मिर्जापुर: द मूवी' ने रिलीज के पहले हफ्ते में शानदार कमाई की है, तो दूसरी तरफ ‘हनुमान अंश’ पांचवें हफ्ते में भी अपनी कमाई से चौंका रही है।
‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने रिलीज के शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रफ्तार पकड़ी थी। बुधवार यानी रिलीज के छठे दिन फिल्म की कमाई में पिछले दिन के मुकाबले कमी देखने को मिली। उपलब्ध शुरुआती आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने बुधवार को करीब 11.80 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसके साथ भारत में फिल्म का छह दिनों का नेट कलेक्शन लगभग 137.15 करोड़ रुपये पहुंच गया। इससे पहले मंगलवार को फिल्म ने करीब 15.60 करोड़ रुपये कमाए थे। यानी वीकडेज में फिल्म के कारोबार की रफ्तार धीरे-धीरे कम होती नजर आ रही है।
हालांकि, फिल्म के आंकड़ों में अलग-अलग ट्रैकर्स के शुरुआती और अपडेटेड अनुमान में मामूली अंतर दिखाई दे रहा है। एक अपडेटेड रिपोर्ट में बुधवार की कमाई 12.30 करोड़ रुपये बताई गई है और भारत में कुल नेट कलेक्शन 137.65 करोड़ रुपये बताया गया है। ऐसे में अंतिम आंकड़े आने के बाद कलेक्शन में थोड़ा बदलाव संभव है।
‘मिर्जापुर: द मूवी’ ने 4 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। पहले दिन फिल्म ने करीब 25.75 करोड़ रुपये से शुरुआत की। शनिवार को कमाई बढ़कर लगभग 32 करोड़ रुपये और रविवार को करीब 36 करोड़ रुपये हो गई।
लेकिन सोमवार से फिल्म के कारोबार में गिरावट शुरू हुई। सोमवार को करीब 16 करोड़ रुपये और मंगलवार को 15.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया गया। इसके बाद बुधवार के आंकड़े बताते हैं कि वीकडेज में फिल्म को दर्शकों की संख्या बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
दूसरी ओर ‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस कहानी काफी अलग नजर आ रही है। रिलीज के 34वें दिन यानी पांचवें बुधवार को फिल्म ने शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 करोड़ रुपये कमाए। इससे भारत में इसकी कुल नेट कमाई लगभग 152.88 करोड़ रुपये पहुंच गई है।
इससे एक दिन पहले मंगलवार को भी फिल्म ने करीब 10.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। पांचवें हफ्ते में पहुंचने के बावजूद 10 करोड़ रुपये के आसपास की रोजाना कमाई फिल्म के मजबूत प्रदर्शन की ओर इशारा करती है।
अगर बुधवार के कलेक्शन की तुलना करें तो ‘मिर्जापुर: द मूवी’ अभी कुल कमाई के मामले में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ‘हनुमान अंश’ लंबे समय तक टिके रहने के मामले में लगातार प्रभावित कर रही है। ‘मिर्जापुर: द मूवी’ की कहानी सत्ता, बदले और अपराध की दुनिया के इर्द-गिर्द घूमती है, जबकि ‘हनुमान अंश’ ने अलग दर्शक वर्ग के बीच अपनी पकड़ बनाई है।
आने वाले दिनों में असली मुकाबला इस बात का होगा कि ‘मिर्जापुर: द मूवी’ वीकडेज की गिरती रफ्तार को कितना संभाल पाती है और ‘हनुमान अंश’ अपनी मजबूत कमाई का सिलसिला कितने समय तक जारी रखती है।
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