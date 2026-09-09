मुंबई में स्पॉट हुए अक्षय खन्ना, एक्टर को देखकर फैंस बोले- ‘रहमान डकैत वाली वाइब अभी भी जिंदा है’

बाद में, फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार जयदीप अहलावत की झोली में आकर गिरा। बता दें कि ट्रेलर लॉन्च के दौरान अजय देवगन ने खुलासा किया कि जयदीप ने फ्रेंचाइजी में अक्षय की जगह नहीं ली है, मेकर्स ने एक नया किरदार पेश किया है। अजय ने बताया कि पिछली फिल्म में पुलिस केस को सुलझाने में नाकाम रही थी। अब इसी केस को क्राइम ब्रांच ने अपने हाथ में लिया है। ऐसे में कहानी में जांच का तरीका भी बदल गया है और विजय सलगांवकर के परिवार के सामने खतरा पहले से बड़ा हो गया है। अजय के मुताबिक, फिल्म में किसी किरदार को दोहराया नहीं गया है। अक्षय खन्ना और जयदीप अहलावत दोनों के किरदार अलग हैं और कहानी में उनकी अपनी अलग भूमिका है।