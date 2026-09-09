‘सारा ने लड़की को पार्टी में धक्का मारा’, ओरी ने सारा अली खान के साथ विवाद पर फिर दिया बयान

Orry-Sara Ali Khan Controversy: बॉलीवुड की पार्टियों और स्टार किड्स से जुड़ी चर्चाओं में अक्सर नजर आने वाले ओरहान अवात्रामणि यानी ओरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने सारा अली खान से जुड़ा एक पुराना किस्सा साझा किया है। एक इंटरव्यू में ओरी ने दावा किया कि एक पार्टी के दौरान सारा ने कथित तौर पर एक लड़की को कुर्सी से हटा दिया था, लेकिन बाद में विवाद का सामना उन्हें करना पड़ा। ओरी की यह कहानी अब इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सारा और उनके बीच रिश्ते पहले ही काफी खराब हो चुके हैं।