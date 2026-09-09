‘सारा ने लड़की को पार्टी में धक्का मारा’, ओरी ने सारा अली खान के साथ विवाद पर फिर दिया बयान

Orry-Sara Ali Khan Controversy (फोटो सोर्स- Instagram/orry)
Orry-Sara Ali Khan Controversy: बॉलीवुड की पार्टियों और स्टार किड्स से जुड़ी चर्चाओं में अक्सर नजर आने वाले ओरहान अवात्रामणि यानी ओरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने सारा अली खान से जुड़ा एक पुराना किस्सा साझा किया है। एक इंटरव्यू में ओरी ने दावा किया कि एक पार्टी के दौरान सारा ने कथित तौर पर एक लड़की को कुर्सी से हटा दिया था, लेकिन बाद में विवाद का सामना उन्हें करना पड़ा। ओरी की यह कहानी अब इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि सारा और उनके बीच रिश्ते पहले ही काफी खराब हो चुके हैं।
ओरी ने 'पिंकविला' के साथ एक बातचीत में पुराने पार्टी किस्से को याद करते हुए बताया कि वो और सारा एक कार्यक्रम में बैठेने के लिए जगह तलाश रहे थे। उनकी नजर एक ऐसी कुर्सी पर पड़ी, जिस पर पहले से एक लड़की बैठी हुई थी। ओरी के मुताबिक, सारा ने कथित तौर पर उस लड़की को वहां से हटा दिया और दोनों कुर्सी पर बैठ गए।
इसके बाद मामला तब दिलचस्प हो गया, जब कथित तौर पर उस लड़की ने सारा के बजाय ओरी से बहस शुरू कर दी। ओरी ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उस समय सारा काफी मशहूर थीं, जबकि वह खुद उतने लोकप्रिय नहीं थे। ऐसे में लड़की ने मान लिया कि कुर्सी से हटाने की हरकत ओरी ने ही की थी।
ओरी के मुताबिक, बाद में एक कॉमन फ्रेंड ने दोनों पक्षों के बीच मामला शांत कराने की कोशिश की। जब वह लड़की से मिलने पहुंचे तो उन्होंने इसे भी अपने खास अंदाज में किया। ओरी ने बताया कि वो केप, फैशन टर्बन और कैट-आई सनग्लासेज जैसे अलग-अलग फैशन एक्सेसरीज पहनकर वहां पहुंचे थे।
उनके अनुसार, इस अंदाज को देखकर लड़की डर गई और उसने विवाद खत्म करने की बात कही। ओरी ने मजाकिया अंदाज में इस पूरे घटनाक्रम को याद किया।
ये किस्सा ऐसे समय सामने आया है जब सारा अली खान और ओरी की पुरानी दोस्ती टूटने की खबरें काफी समय से चर्चा में हैं। दोनों कभी एक ही सोशल सर्कल का हिस्सा हुआ करते थे और उनकी साथ की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब दिखाई देती थीं। लेकिन बाद में दोनों के बीच दूरी की खबरें सामने आने लगीं।
जनवरी 2026 में ओरी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस मामले को और हवा दी थी। पोस्ट में कुछ नामों का जिक्र था, जिसे सोशल मीडिया यूजर्स ने सारा अली खान, उनकी मां अमृता सिंह और पलक तिवारी से जोड़कर देखा। बाद में पोस्ट हटा दी गई और सारा तथा उनके भाई इब्राहिम अली खान के ओरी को अनफॉलो करने की खबरें भी सामने आईं।
ओरी पहले सारा की मां और अभिनेत्री अमृता सिंह से जुड़े 2021 के एक कथित घटनाक्रम को अपनी जिंदगी के बेहद मुश्किल दौर से जोड़ चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि उस अनुभव ने उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रभावित किया था। हालांकि, उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह नहीं बताया कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था।
यही वजह है कि सारा के साथ उनकी दूरी को लेकर अलग-अलग अटकलें लगती रही हैं। फिलहाल सारा ने इस पूरे मामले पर सार्वजनिक तौर पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं ओरी लगातार अपने अनुभवों और पुराने किस्सों के जरिए इस रिश्ते को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। ओरी इस समय ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में भी नजर आ रहे हैं।
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