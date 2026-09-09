गुंडा नहीं ‘ग्रीन फ्लैग’ है बब्बन! मुमताज के लिए कपड़े सिलने वाले रवि किशन के किरदार पर फिदा हुईं लड़कियां

अगर फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया), अली फजल (गुड्डू पंडित) और दिव्येंदु (मुन्ना भैया) की तिकड़ी ने एक बार फिर थिएटर्स में आग लगा दी है। इस बार फिल्म में सबसे बड़ा सरप्राइज जीतेंद्र कुमार की एंट्री है, जो विक्रांत मैसी के बाद 'बब्लू पंडित' के रूप में एक नए और दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रवि किशन की नई एंट्री और अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, श्रिया पिलगांवकर और हर्षिता शेखर गौड़ जैसे पुराने कलाकारों की मौजूदगी ने फिल्म को और भी असरदार बना दिया है।