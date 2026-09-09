सुनीधि चौहान से नेहा कक्कड़ ने लिया पंगा? रिएलिटी शो को स्क्रिप्टेड कहने पर दिया करारा जवाब

Neha Kakkar-Sunidhi Chauhan Controversy: सिंगिंग रियलिटी शोज की सच्चाई को लेकर बॉलीवुड में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बार चर्चा के केंद्र में सिंगर नेहा कक्कड़ और सुनीधि चौहान हैं। सुनीधि चौहान ने हाल ही में रियलिटी शोज में स्क्रिप्टिंग और ऑटो-ट्यून के इस्तेमाल को लेकर अपनी असहजता जाहिर की थी। अब नेहा कक्कड़ ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए शो के फॉर्मेट का बचाव किया है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई और कुछ यूजर्स ने नेहा के जवाब को तीखा और असम्मानजनक बताया।