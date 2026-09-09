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सुनीधि चौहान से नेहा कक्कड़ ने लिया पंगा? रिएलिटी शो को स्क्रिप्टेड कहने पर दिया करारा जवाब

Neha Kakkar-Sunidhi Chauhan Controversy: नेहा कक्कड़ ने हाल ही में सुनीधि चौहान के रिएलिटी शोज को लेकर दिए गए बयान पर रिएक्शन दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 09, 2026

Neha Kakkar-Sunidhi Chauhan Controversy

सुनीधि चौहान-नेहा कक्कड़ (फोटो सोर्स- IMDb)

Neha Kakkar-Sunidhi Chauhan Controversy: सिंगिंग रियलिटी शोज की सच्चाई को लेकर बॉलीवुड में एक बार फिर बहस छिड़ गई है। इस बार चर्चा के केंद्र में सिंगर नेहा कक्कड़ और सुनीधि चौहान हैं। सुनीधि चौहान ने हाल ही में रियलिटी शोज में स्क्रिप्टिंग और ऑटो-ट्यून के इस्तेमाल को लेकर अपनी असहजता जाहिर की थी। अब नेहा कक्कड़ ने इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए शो के फॉर्मेट का बचाव किया है। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस शुरू हो गई और कुछ यूजर्स ने नेहा के जवाब को तीखा और असम्मानजनक बताया।

रियलिटी शो की टीआरपी पर क्या बोलीं नेहा?

I-POPSTAR वॉल्यूम 2 के लॉन्च के मौके पर नेहा कक्कड़ से रियलिटी सिंगिंग शोज की घटती लोकप्रियता को लेकर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि क्या सुनीधि चौहान जैसी गायिकाओं की ओर से शोज को नकली या स्क्रिप्टेड बताए जाने का असर उनकी लोकप्रियता पर पड़ा है।

नेहा ने जवाब में अपनी लोकप्रियता और शो की टीआरपी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब तक वह रियलिटी शो का हिस्सा थीं, तब तक इसकी टीआरपी काफी मजबूत रही। इसके बाद उन्होंने सुनीधि की आलोचना को लेकर एक कहावत का सहारा लिया और इशारों में कहा कि जब किसी को मनचाही चीज नहीं मिलती तो वह उसमें कमी निकालने लगता है।

नेहा ने ये भी साफ करने की कोशिश की कि उनके अनुभव में शो पूरी तरह स्क्रिप्टेड नहीं है। उनका कहना था कि प्रतियोगियों की भावनाएं और उनकी जिंदगी से जुड़ी कहानियां वास्तविक होती हैं और किसी की कहानी सुनकर भावुक होना स्वाभाविक है।

नेहा को करना पड़ा विरोध का सामना

नेहा के इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ यूजर्स ने उनके जवाब को सुनीधि चौहान के प्रति सम्मान की कमी बताया। वहीं कुछ लोगों ने सुनीधि की लाइव सिंगिंग और उनकी लंबे समय से चली आ रही संगीत यात्रा का हवाला देते हुए नेहा के बयान की आलोचना की।

हालांकि, सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रहीं और हर यूजर की राय एक जैसी नहीं थी। विवाद का बड़ा कारण नेहा का सुनीधि की बातों पर सीधे तौर पर निशाना साधना माना जा रहा है।

सुनीधि चौहान ने रियलिटी शोज से दूरी क्यों बनाई?

सुनीधि चौहान पहले भी रियलिटी सिंगिंग शोज के काम करने के तरीके पर सवाल उठा चुकी हैं। शेखर सुमन के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि वह लंबे समय तक ऐसे कार्यक्रमों का हिस्सा रही थीं, लेकिन बाद में उन्होंने इससे अलग होने का फैसला किया।

सुनीधि के मुताबिक, उन्हें इस बात से परेशानी थी कि जिस मंच पर गायकों की वास्तविक प्रतिभा दिखाई जानी चाहिए, वहां ऑटो-ट्यून जैसी तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। उनका मानना था कि अगर किसी प्रतियोगिता में गायकी को वास्तविक रूप में परखा जाना है तो आवाज में इस तरह के बदलाव उचित नहीं हैं।

2024 में भी उठाए थे शो की एडिटिंग पर सवाल

सुनीधि ने 2024 में राज शामानी के पॉडकास्ट में भी रियलिटी शोज के बदलते स्वरूप पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि शुरुआती दौर में शो में ड्रामा कम दिखाई देता था, लेकिन समय के साथ एडिटिंग और प्रस्तुति का तरीका बदल गया।

उन्होंने यह भी दावा किया था कि कई बार टीवी पर किसी प्रतियोगी को बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन अगले ही एपिसोड में उसके बाहर होने से दर्शक हैरान रह जाते हैं। सुनीधि ने यह भी बताया था कि उन्हें कभी-कभी किसी खास प्रतियोगी को उसके प्रदर्शन से अलग जाकर प्रमोट करने के लिए कहा गया था।

अब I-POPSTAR Volume 2 में नजर आएंगी नेहा

वहीं नेहा कक्कड़ अब अपने अगले प्रोजेक्ट I-POPSTAR Volume 2 को लेकर चर्चा में हैं। इस शो में वह आदित्य रिखारी और KING के साथ मेंटर की भूमिका में दिखाई देंगी, जबकि विकेड सनी शो को होस्ट करेंगे। कार्यक्रम एमएक्स प्लेयर पर रिलीज होगा, हालांकि इसकी रिलीज डेट की घोषणा अभी नहीं की गई है।

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Updated on:

09 Sept 2026 12:04 pm

Published on:

09 Sept 2026 12:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / सुनीधि चौहान से नेहा कक्कड़ ने लिया पंगा? रिएलिटी शो को स्क्रिप्टेड कहने पर दिया करारा जवाब

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