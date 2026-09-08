‘मुझे कोई पछतावा नहीं’, बादशाह संग विवाद को सार्वजनिक करने पर बोलीं ईशा रिखी, तलाक पर भी की बात

ईशा रिखी-बादशाह (फोटो सोर्स- Instagram/isharikhi)
Isha Rikhi On Divorce With Badhshah: पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री ईशा रिखी इन दिनों 'बिग बॉस 20' के घर में नजर आ रही हैं। शो में एंट्री से पहले उनकी निजी जिंदगी काफी चर्चा में रही। खासतौर पर रैपर बादशाह के साथ उनके रिश्ते, शादी और उसके बाद हुए अलगाव को लेकर लगातार खबरें सामने आती रही हैं। अब ईशा ने अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया पर साझा करने और उसके बाद मिली ट्रोलिंग को लेकर खुलकर बात की है।
ईशा रिखी ने हाल ही में 'एचटी सिटी' के साथ बातचीत में अपनी जिंदगी से जुड़े कई पहलुओं पर चर्चा की। सोशल मीडिया पर अपने रिश्ते से जुड़ी बातें साझा करने को लेकर जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें इसका पछतावा है, तो अभिनेत्री ने इससे इनकार किया।
ईशा के मुताबिक जिंदगी में लिए गए फैसलों को लेकर वो पीछे मुड़कर पछतावे के साथ नहीं देखतीं। उनका मानना है कि कई बार किसी फैसले का समय सही नहीं होता या इंसान किसी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उस फैसले को लेकर हमेशा अफसोस किया जाए।
ईशा ने यह भी बताया कि अभिनय की दुनिया में कदम रखने के कुछ वर्षों बाद उन्होंने अपने करियर की रफ्तार कम कर दी थी। उस दौरान उनकी जिंदगी की प्राथमिकताएं बदल गई थीं और उन्होंने निजी जीवन तथा रिश्ते को ज्यादा महत्व दिया।
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि इस वजह से उनके करियर के कुछ महत्वपूर्ण साल निकल गए, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसका पछतावा नहीं है। हालांकि बीते हुए समय को लेकर उन्हें थोड़ा दुख जरूर होता है।
ईशा का मानना है कि जिंदगी में हर चीज का अपना समय होता है। अगर किसी चीज का होना तय है तो वह सही समय आने पर आपके जीवन में जरूर आएगी। अब अभिनेत्री एक बार फिर अपने काम पर ध्यान देने और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं।
रिश्ते और निजी जिंदगी से जुड़ी चर्चाओं के कारण ईशा को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। इस बारे में उन्होंने बताया कि वह जानबूझकर कमेंट्स और खबरों की हेडलाइंस पढ़ने से बचती हैं, क्योंकि इससे उनकी मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है।
हालांकि ईशा यह मानने से भी पीछे नहीं हटतीं कि लोगों की बातें उन्हें प्रभावित करती हैं। वह सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले काफी सोचती हैं। उनके मुताबिक किसी को यह लग सकता है कि वह कमजोर हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ईशा ने अपनी जिंदगी के संघर्षों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कम उम्र से ही मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है। उन्होंने बताया कि महज आठ साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। इसलिए आज की परिस्थितियां उनके लिए जिंदगी का पहला मुश्किल दौर नहीं हैं। अब 'बिग बॉस 20' में ईशा चाहती हैं कि दर्शक उन्हें सिर्फ उनके रिश्तों और निजी जिंदगी के नजरिए से न देखें, बल्कि उनके व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को भी समझें।
अभिनेत्री के लिए बिग बॉस का मंच अपने आपको नए तरीके से दर्शकों के सामने पेश करने का मौका है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि घर के अंदर ईशा की दूसरी पारी उनके करियर को किस दिशा में लेकर जाती है।
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