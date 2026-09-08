‘मुझे कोई पछतावा नहीं’, बादशाह संग विवाद को सार्वजनिक करने पर बोलीं ईशा रिखी, तलाक पर भी की बात

Isha Rikhi On Divorce With Badhshah: पंजाबी फिल्मों में काम कर चुकीं अभिनेत्री ईशा रिखी इन दिनों 'बिग बॉस 20' के घर में नजर आ रही हैं। शो में एंट्री से पहले उनकी निजी जिंदगी काफी चर्चा में रही। खासतौर पर रैपर बादशाह के साथ उनके रिश्ते, शादी और उसके बाद हुए अलगाव को लेकर लगातार खबरें सामने आती रही हैं। अब ईशा ने अपनी निजी जिंदगी को सोशल मीडिया पर साझा करने और उसके बाद मिली ट्रोलिंग को लेकर खुलकर बात की है।